Andrea Zwinkels avgjorde när Karlberg sänkte Sundsvalls DFF

Karlberg-seger med 1–0 mot Sundsvalls DFF

Karlbergs femte seger

Karlberg nu tolfte, Sundsvalls DFF på tionde plats

Målet i första halvleken av Andrea Zwinkels blev matchens enda. Karlberg vann med 1–0 (1–0) hemma mot Sundsvalls DFF i division 1 norra dam.

– En match, där vi har svårt att kontrollera matchen och det kanske märks att det är en sexpoängsmatch. Vi gör målet på en fin hörna från Andrea Zwinkels. Viktigt med tre poäng idag, kommenterade Karlbergs tränare Jens Grönlund.

Karlberg–Sundsvalls DFF – mål för mål

Karlberg har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sundsvalls DFF har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Förlusten var Sundsvalls DFF:s femte uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Karlberg ligger kvar på tolfte plats och Sundsvalls DFF på tionde plats i tabellen.

Söndag 21 september 13.00 spelar Karlberg borta mot Bergnäset. Sundsvalls DFF möter FC Djursholm hemma på NP3 Arena lördag 20 september 14.00.