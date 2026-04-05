Andrej Ilic räddade poäng när Union Berlin kryssade mot St Pauli

Oavgjort i mötet mellan Union Berlin och St Pauli

Andrej Ilic kvitterade i 52:a minuten

Union Berlin nu tionde, St Pauli på 16:e plats

I halvtid ledde St Pauli matchen på bortaplan i Bundesliga mot Union Berlin med 1–0 efter mål av Mathias Pereira Lage. Men i andra halvlek jobbade sig Union Berlin in i matchen och kvitterade genom Andrej Ilic med 38 minuter kvar av matchen. Matchen slutade 1–1.

Det var St Paulis fjärde match i rad utan seger.

Union Berlin–St Pauli – mål för mål

Mathias Pereira Lage gav St Pauli ledningen i 25:e minuten.

Direkt efter pausen slog Andrej Ilic till och kvitterade för Union Berlin. 1–1-målet blev matchens sista.

Union Berlin har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Union Berlin nu ligger på tionde plats i tabellen. St Pauli är på 16:e plats.

När lagen möttes senast vann Union Berlin med 1–0.

I nästa match, lördag 11 april möter Union Berlin Heidenheim borta på Voith-Arena 15.30 medan St Pauli spelar hemma mot Bayern München 18.30.

Union Berlin–St Pauli 1–1 (0–1)

Bundesliga, Alte Foersterei

Mål: 0–1 (25) Mathias Pereira Lage, 1–1 (52) Andrej Ilic.

Varningar, St Pauli: Jackson Irvine.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-1-3

St Pauli: 1-2-2

Nästa match:

Union Berlin: FC Heidenheim, borta, 11 april 15.30

St Pauli: Bayern München, hemma, 11 april 18.30