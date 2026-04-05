Andrej Ilic räddade poäng när Union Berlin kryssade mot St Pauli
I halvtid ledde St Pauli matchen på bortaplan i Bundesliga mot Union Berlin med 1–0 efter mål av Mathias Pereira Lage. Men i andra halvlek jobbade sig Union Berlin in i matchen och kvitterade genom Andrej Ilic med 38 minuter kvar av matchen. Matchen slutade 1–1.
Det var St Paulis fjärde match i rad utan seger.
Union Berlin–St Pauli – mål för mål
Mathias Pereira Lage gav St Pauli ledningen i 25:e minuten.
Direkt efter pausen slog Andrej Ilic till och kvitterade för Union Berlin. 1–1-målet blev matchens sista.
Union Berlin har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Pauli har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Union Berlin nu ligger på tionde plats i tabellen. St Pauli är på 16:e plats.
När lagen möttes senast vann Union Berlin med 1–0.
I nästa match, lördag 11 april möter Union Berlin Heidenheim borta på Voith-Arena 15.30 medan St Pauli spelar hemma mot Bayern München 18.30.
Union Berlin–St Pauli 1–1 (0–1)
Bundesliga, Alte Foersterei
Mål: 0–1 (25) Mathias Pereira Lage, 1–1 (52) Andrej Ilic.
Varningar, St Pauli: Jackson Irvine.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Union Berlin: 1-1-3
St Pauli: 1-2-2
Nästa match:
Union Berlin: FC Heidenheim, borta, 11 april 15.30
St Pauli: Bayern München, hemma, 11 april 18.30
