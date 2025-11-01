Andri Gudjohnsen matchvinnare när Blackburn vann mot Leicester
- Blackburn-seger med 2–0 mot Leicester
- Andri Gudjohnsen gjorde två mål för Blackburn
- Andra raka segern för Blackburn
2–0 (1–0) vann Blackburn med på bortaplan mot Leicester i Championship. Bakom segern låg två mål av Andri Gudjohnsen.
Blackburn höll nu nollan för tredje gången den här säsongen.
Bristol C nästa för Blackburn
Blackburn fick en bra start på matchen när Andri Gudjohnsen gjorde målet redan i 20:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Andri Gudjohnsen återigen framspelad av Ryan Alebiosu och ökade ledningen för Blackburn. 0–2-målet blev matchens sista.
Lagen spelar mot varandra igen den 2 maj.
Tisdag 4 november 20.45 möter Leicester Middlesbrough hemma på King Power Stadium medan Blackburn spelar borta mot Bristol C.
Leicester–Blackburn 0–2 (0–1)
Championship, King Power Stadium
Mål: 0–1 (20) Andri Gudjohnsen, 0–2 (63) Andri Gudjohnsen (Ryan Alebiosu).
Varningar, Blackburn: Axel Henriksson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Leicester: 1-1-3
Blackburn: 2-1-2
Nästa match:
Leicester: Middlesbrough FC, hemma, 4 november
Blackburn: Bristol City FC, borta, 4 november
