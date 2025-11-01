Andri Gudjohnsen matchvinnare när Blackburn vann mot Leicester

Blackburn-seger med 2–0 mot Leicester

Andri Gudjohnsen gjorde två mål för Blackburn

Andra raka segern för Blackburn

2–0 (1–0) vann Blackburn med på bortaplan mot Leicester i Championship. Bakom segern låg två mål av Andri Gudjohnsen.

Blackburn höll nu nollan för tredje gången den här säsongen.

Bristol C nästa för Blackburn

Blackburn fick en bra start på matchen när Andri Gudjohnsen gjorde målet redan i 20:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Andri Gudjohnsen återigen framspelad av Ryan Alebiosu och ökade ledningen för Blackburn. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 2 maj.

Tisdag 4 november 20.45 möter Leicester Middlesbrough hemma på King Power Stadium medan Blackburn spelar borta mot Bristol C.

Leicester–Blackburn 0–2 (0–1)

Championship, King Power Stadium

Mål: 0–1 (20) Andri Gudjohnsen, 0–2 (63) Andri Gudjohnsen (Ryan Alebiosu).

Varningar, Blackburn: Axel Henriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 1-1-3

Blackburn: 2-1-2

Nästa match:

Leicester: Middlesbrough FC, hemma, 4 november

Blackburn: Bristol City FC, borta, 4 november