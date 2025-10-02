Andrija Radulovic målskytt när Rapid Wien förlorade

Lech Poznan vann med 4–1 mot Rapid Wien

Mikael Ishak matchvinnare för Lech Poznan

Andrija Radulovic ende målskytt för Rapid Wien

Rapid Wien förlorade mot Lech Poznan i första matchen i Conference League herr på Stadium Poznan. 4–1 (3–0) slutade matchen på torsdagen.

Lincoln nästa för Lech Poznan

Luis Palma gjorde målet redan i 13:e minuten och gav Lech Poznan ledningen.

I 21:a minuten ökade ledningen till Lech Poznan 2–0 genom Mikael Ishak.

Lech Poznan ökade ledningen till 3–0 på stopptid i första halvleken genom Taofeek Ismaheel. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Andrija Radulovic och reducerade åt Rapid Wien. Fler mål än så blev det inte för Rapid Wien.

Leo Bengtsson ökade Lech Poznans ledning i 77:e minuten.

Nästa motstånd för Rapid Wien är Fiorentina. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Allianz Stadion.

Lech Poznan–Rapid Wien 4–1 (3–0)

Conference League herr, Stadium Poznan

Mål: 1–0 (13) Luis Palma, 2–0 (21) Mikael Ishak, 3–0 (45) Taofeek Ismaheel, 3–1 (64) Andrija Radulovic, 4–1 (77) Leo Bengtsson.

Varningar, Lech Poznan: Joel Pereira, Bryan Fiabema, Timothy Ouma. Rapid Wien: Martin Ndzie.

Nästa match:

Rapid Wien: Fiorentina, hemma, 23 oktober