Angel Gomes avgjorde när Marseille sänkte Auxerre
Målet i första halvleken blev matchens enda. Marseille vann med 1–0 (1–0) borta mot Auxerre i Ligue 1 herr.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Marseille höll nollan.
Auxerre–Marseille – mål för mål
Auxerre har en oavgjord och fyra förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Marseille har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 13–6 i målskillnad. Det här var Auxerres femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Marseilles tredje uddamålsseger.
Marseilles nya tabellposition är andra plats medan Auxerre är på 17:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars på Orange Velodrome.
Nästa motstånd för Auxerre är Angers. Lagen möts söndag 9 november 17.15 på Stade Raymond Kopa. Marseille tar sig an Brest hemma lördag 8 november 17.00.
Auxerre–Marseille 0–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps
Mål: 0–1 (30) Angel Gomes.
Varningar, Auxerre: Sinaly Diomande, Danny Namaso.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Auxerre: 0-1-4
Marseille: 3-1-1
Nästa match:
Auxerre: Angers SCO, borta, 9 november
Marseille: Brest, hemma, 8 november
