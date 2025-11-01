Angel Gomes avgjorde när Marseille sänkte Auxerre

Marseille vann med 1–0 mot Auxerre

Angel Gomes matchvinnare för Marseille

Auxerres tredje raka förlust

Målet i första halvleken blev matchens enda. Marseille vann med 1–0 (1–0) borta mot Auxerre i Ligue 1 herr.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Marseille höll nollan.

Auxerre–Marseille – mål för mål

Auxerre har en oavgjord och fyra förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Marseille har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 13–6 i målskillnad. Det här var Auxerres femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Marseilles tredje uddamålsseger.

Marseilles nya tabellposition är andra plats medan Auxerre är på 17:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars på Orange Velodrome.

Nästa motstånd för Auxerre är Angers. Lagen möts söndag 9 november 17.15 på Stade Raymond Kopa. Marseille tar sig an Brest hemma lördag 8 november 17.00.

Auxerre–Marseille 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 0–1 (30) Angel Gomes.

Varningar, Auxerre: Sinaly Diomande, Danny Namaso.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 0-1-4

Marseille: 3-1-1

Nästa match:

Auxerre: Angers SCO, borta, 9 november

Marseille: Brest, hemma, 8 november