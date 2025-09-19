Angers föll mot Lyon med 0–1
- Lyon-seger med 1–0 mot Angers
- Lyons fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Tanner Tessmann matchvinnare för Lyon
Angers blev besegrade av Lyon på bortaplan i Ligue 1 herr, där matchen på fredagen slutade 1–0 (0–0).
Segermålet för Lyon stod Tanner Tessmann för efter 65 minuter.
Lille nästa för Lyon
Lyon har fyra segrar och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Angers har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad. Förlusten var Angers andra uddamålsförlust.
Lyon har nu tolv poäng och Angers har fem poäng när båda lagen har spelat fem matcher.
Lagen möts igen 5 april på Stade Raymond Kopa.
Nästa motstånd för Angers är Brest. Lagen möts söndag 28 september 17.15 på Stade Raymond Kopa.
Lyon–Angers 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Groupama Stadium
Mål: 1–0 (65) Tanner Tessmann.
Varningar, Lyon: Moussa Niakhate, Khalis Merah. Angers: Jordan Lefort, Carlens Arcus.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lyon: 4-0-1
Angers: 1-2-2
Nästa match:
Angers: Brest, hemma, 28 september
