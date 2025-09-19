Angers föll mot Lyon med 0–1

Lyon-seger med 1–0 mot Angers

Lyons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tanner Tessmann matchvinnare för Lyon

Angers blev besegrade av Lyon på bortaplan i Ligue 1 herr, där matchen på fredagen slutade 1–0 (0–0).

Segermålet för Lyon stod Tanner Tessmann för efter 65 minuter.

Lille nästa för Lyon

Lyon har fyra segrar och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Angers har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad. Förlusten var Angers andra uddamålsförlust.

Lyon har nu tolv poäng och Angers har fem poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Lagen möts igen 5 april på Stade Raymond Kopa.

Nästa motstånd för Angers är Brest. Lagen möts söndag 28 september 17.15 på Stade Raymond Kopa.

Lyon–Angers 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (65) Tanner Tessmann.

Varningar, Lyon: Moussa Niakhate, Khalis Merah. Angers: Jordan Lefort, Carlens Arcus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 4-0-1

Angers: 1-2-2

Nästa match:

Angers: Brest, hemma, 28 september