Anmar Kiwarkis avgjorde när Jönköping sänkte FC Trollhättan

Jönköping-seger med 1–0 mot FC Trollhättan

Anmar Kiwarkis avgjorde för Jönköping

18:e segern för Jönköping

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Jönköping vann med 1–0 (0–0) borta mot FC Trollhättan i Ettan södra herr.

FC Trollhättan–Jönköping – mål för mål

FC Trollhättan har fyra vinster och en förlust och 12–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jönköping har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–4 i målskillnad. Det här var FC Trollhättans tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Jönköpings 13:e uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är FC Trollhättan på nionde plats i tabellen medan Jönköping är på andra plats. Noteras kan att FC Trollhättan sedan den 27 september har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Jönköpings Södra IF med 2–1.

Söndag 2 november 16.00 spelar FC Trollhättan borta mot Olympic. Jönköping möter Ariana hemma på Stadsparksvallen lördag 1 november 16.00.

FC Trollhättan–Jönköping 0–1 (0–0)

Ettan södra herr, Edsborgs IP

Mål: 0–1 (54) Anmar Kiwarkis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Trollhättan: 4-0-1

Jönköping: 3-1-1

Nästa match:

FC Trollhättan: BK Olympic, borta, 2 november

Jönköping: Ariana FC, hemma, 1 november