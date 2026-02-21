Ansu Fati hjälte när Monaco vände till seger

Monaco vann med 3–2 mot Lens

Ansu Fati avgjorde för Monaco

Andra raka segern för Monaco

När Florian Thauvin gjorde 2–0 efter 56 minuters spel såg Lens ut att vara på god väg mot seger på Stade Bollaert-Delelis. Men Monaco vände och vann genom mål av Folarin Balogun, Denis Zakaria och Ansu Fati. Slutresultatet blev 2–3 i matchen i Ligue 1 herr.

Segermålet för Monaco stod Ansu Fati för efter 72 minuter.

Lens–Monaco – mål för mål

Lens startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Odsonne Edouard till.

Florian Thauvin slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Lens. Efter det målet inleddes dock Monacos vändning. I 62:a minuten slog Folarin Balogun till och reducerade åt Monaco. Denis Zakaria gjorde dessutom 2–2 i 70:e minuten. I 72:a minuten avgjorde Ansu Fati matchen. Fati fullbordade därmed Monacos vändning.

Lens har tre vinster och två förluster och 12–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Monaco har tre vinster och två oavgjorda och 10–3 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Lens med 4–1.

Nästa motstånd för Monaco är Angers. Lagen möts lördag 28 februari 19.00 på Stade Louis II, Monaco.

Lens–Monaco 2–3 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 1–0 (3) Odsonne Edouard, 2–0 (56) Florian Thauvin, 2–1 (62) Folarin Balogun, 2–2 (70) Denis Zakaria, 2–3 (72) Ansu Fati.

Varningar, Lens: Saud Abdulhamid, Pierre Ganiou. Monaco: Wout Faes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 3-0-2

Monaco: 3-2-0

Nästa match:

Monaco: Angers SCO, hemma, 28 februari 19.00