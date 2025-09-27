Ansu Fati nätade i Monacos förlust

Lorient-seger med 3–1 mot Monaco

Pablo Pagis med två mål för Lorient

Ansu Fati målskytt för Monaco

Monaco förlorade mötet med Lorient borta med 1–3 (0–1) i Ligue 1 herr på lördagen.

Pablo Pagis gjorde två mål för Lorient

Lorient tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Bamba Mohamed. Pablo Pagis ökade Lorients ledning i 76:e minuten.

Med åtta minuter kvar att spela ökade Lorient ledningen genom Pablo Pagis framspelad av Theo Le Bris.

Reduceringen till 3–1 kom på övertid, när Ansu Fati slog till och gjorde mål på straff för Monaco. Men mer än så orkade Monaco inte med.

Lagen möts på nytt på Stade Louis II den 18 januari.

Nästa motstånd för Monaco är Niza. Lagen möts söndag 5 oktober 17.15 på Stade Louis II.

Lorient–Monaco 3–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 1–0 (40) Bamba Mohamed, 2–0 (76) Pablo Pagis, 3–0 (82) Pablo Pagis (Theo Le Bris), 3–1 (90) Ansu Fati.

Varningar, Lorient: Bamba Mohamed, Dermane Karim. Monaco: Vanderson, Thilo Kehrer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 2-1-2

Monaco: 3-0-2

Nästa match:

Monaco: Nice, hemma, 5 oktober