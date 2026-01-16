Ansu Fatis mål räckte inte för Monaco
- Lorient vann med 3–1 mot Monaco
- Jean-Victor Makengo avgjorde för Lorient
- Fjärde förlusten i rad för Monaco
Monaco blev besegrade av Lorient på hemmaplan i Ligue 1 herr, där matchen på fredagen slutade 1–3 (0–0).
I och med detta har Monaco fyra förluster i rad.
Rennes nästa för Lorient
Efter en mållös första halvlek gjorde Bamba Dieng 1–0 till Lorient i den 68:e minuten. Ansu Fati kvitterade för Monaco i 76:e minuten. Först med fem minuter kvar att spela tog Lorient ledningen genom Jean-Victor Makengo assisterad av Dermane Karim. 1–3-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Dermane Karim slog till och gjorde mål med assist av Noah Cadiou. 1–3-målet blev matchens sista.
Monaco har en vinst och fyra förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har tre vinster och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad.
Resultatet innebär att Monaco ligger kvar på nionde plats och Lorient på tolfte plats i tabellen.
När lagen senast möttes vann Lorient med 3–1.
Nästa motstånd för Monaco är Le Havre. Lagen möts lördag 24 januari 19.00 på Stade Oceane.
Monaco–Lorient 1–3 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Louis II, Monaco
Mål: 0–1 (68) Bamba Dieng, 1–1 (76) Ansu Fati, 1–2 (85) Jean-Victor Makengo (Dermane Karim), 1–3 (87) Dermane Karim (Noah Cadiou).
Varningar, Monaco: Denis Zakaria.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Monaco: 1-0-4
Lorient: 3-2-0
Nästa match:
Monaco: AC Le Havre, borta, 24 januari 19.00
