Ansu Fatis mål räckte inte för Monaco

Lorient vann med 3–1 mot Monaco

Jean-Victor Makengo avgjorde för Lorient

Fjärde förlusten i rad för Monaco

Monaco blev besegrade av Lorient på hemmaplan i Ligue 1 herr, där matchen på fredagen slutade 1–3 (0–0).

I och med detta har Monaco fyra förluster i rad.

Rennes nästa för Lorient

Efter en mållös första halvlek gjorde Bamba Dieng 1–0 till Lorient i den 68:e minuten. Ansu Fati kvitterade för Monaco i 76:e minuten. Först med fem minuter kvar att spela tog Lorient ledningen genom Jean-Victor Makengo assisterad av Dermane Karim. 1–3-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Dermane Karim slog till och gjorde mål med assist av Noah Cadiou. 1–3-målet blev matchens sista.

Monaco har en vinst och fyra förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har tre vinster och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad.

Resultatet innebär att Monaco ligger kvar på nionde plats och Lorient på tolfte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Lorient med 3–1.

Nästa motstånd för Monaco är Le Havre. Lagen möts lördag 24 januari 19.00 på Stade Oceane.

Monaco–Lorient 1–3 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Louis II, Monaco

Mål: 0–1 (68) Bamba Dieng, 1–1 (76) Ansu Fati, 1–2 (85) Jean-Victor Makengo (Dermane Karim), 1–3 (87) Dermane Karim (Noah Cadiou).

Varningar, Monaco: Denis Zakaria.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 1-0-4

Lorient: 3-2-0

Nästa match:

Monaco: AC Le Havre, borta, 24 januari 19.00