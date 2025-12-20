Ante Budimir gjorde två mål för Osasuna i segern mot Alaves

Osasuna vann med 3–0 mot Alaves

Ante Budimir tvåmålsskytt för Osasuna

Andra förlusten i följd för Alaves

Osasuna vann mötet med Alaves hemma med 3–0 (0–0) på lördagen i La Liga.

Det här var femte gången den här säsongen som Osasuna höll nollan.

Ante Budimir med två mål för Osasuna

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Ante Budimir gav Osasuna ledningen på pass av Aimar Oroz.

Ante Budimir såg till att Osasuna ökade ledningen på straff med åtta minuter kvar att spela.

Till slut kom också 3–0 genom Raul Garcia i 90:e minuten.

Den 5 april möts lagen återigen, då på Estadio Mendizorroza.

Nästa motstånd för Osasuna är Atlethic Bilbao. Lagen möts lördag 3 januari 16.15 på Estadio El Sadar. Alaves tar sig an Real Oviedo hemma söndag 4 januari 18.30.

Osasuna–Alaves 3–0 (0–0)

La Liga, Estadio El Sadar

Mål: 1–0 (72) Ante Budimir (Aimar Oroz), 2–0 (82) Ante Budimir, 3–0 (90) Raul Garcia.

Varningar, Osasuna: Alejandro Catena, Abel Bretones. Alaves: Carles Alena, Victor Parada.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 2-1-2

Alaves: 1-0-4

Nästa match:

Osasuna: Athletic Bilbao, hemma, 3 januari 16.15

Alaves: Real Oviedo, hemma, 4 januari 18.30