Ante Budimir gjorde två mål när Osasuna vann mot Real Oviedo

Osasuna-seger med 3–2 mot Real Oviedo

Osasuna avgjorde i 90:e minuten.

Ante Budimir gjorde två mål för Osasuna

Det blev Osasuna som vann matchen hemma mot Real Oviedo i La Liga på lördagen. 3–2 (1–1) slutade matchen.

Victor Munoz slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Victor Munoz bakom Osasunas avgörande

Federico Vinas gav gästande Real Oviedo ledningen efter 40 minuter. Osasuna kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Ante Budimir.

I 68:e minuten slog Alberto Reina till och gav Real Oviedo ledningen. Ante Budimir, återigen, kvitterade för Osasuna med knappa kvarten kvar. Det matchavgörande målet kom på övertid när Victor Munoz slog till och gjorde 3–2 för Osasuna. Munoz fullbordade därmed Osasunas vändning. På stopptid fick Osasuna Alejandro Catena utvisad och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Osasuna har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Oviedo har tre oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad.

Nästa motstånd för Osasuna är Rayo Vallecano. Lagen möts lördag 24 januari 14.00 på Campo de Futbol de Vallecas.

Osasuna–Real Oviedo 3–2 (1–1)

La Liga, Estadio El Sadar

Mål: 0–1 (40) Federico Vinas, 1–1 (45) Ante Budimir, 1–2 (68) Alberto Reina, 2–2 (76) Ante Budimir, 3–2 (90) Victor Munoz.

Varningar, Osasuna: Ruben Garcia. Real Oviedo: David Costas, Kwasi Sibo, Ilyas Chaira, Nicolas Fonseca.

Utvisningar, Osasuna: Alejandro Catena.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 2-1-2

Real Oviedo: 0-3-2

Nästa match:

Osasuna: Rayo Vallecano, borta, 24 januari 14.00