Äntligen kom första segern för Genoa

Genoa vann med 2–1 mot Sassuolo

Leo Ostigard matchvinnare för Genoa

Genoas första seger för säsongen

Genoa har haft det tufft i Serie A, men borta mot Sassuolo kom första segern, efter tio spelade matcher. Genoa vann med 2–1 (1–0).

Leo Ostigard slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Sassuolo–Genoa – mål för mål

Ruslan Malinovskyi slog till redan i 18:e minuten och gav Genoa ledningen. Direkt efter pausen gjorde Domenico Berardi mål och kvitterade för Sassuolo.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Leo Ostigard slog till och gjorde 1–2 för Genoa på pass av Aaron Martin.

Sassuolo har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Genoa har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Sassuolo ligger på tolfte plats medan Genoa är på 18:e plats. Ett tapp för Sassuolo som låg på åttonde plats så sent som den 18 oktober.

Lagen möts på nytt den 12 april.

Nästa motstånd för Genoa är Fiorentina. Lagen möts söndag 9 november 15.00.

Sassuolo–Genoa 1–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (18) Ruslan Malinovskyi, 1–1 (47) Domenico Berardi, 1–2 (90) Leo Ostigard (Aaron Martin).

Varningar, Sassuolo: Tarik Muharemovic. Genoa: Patrizio Masini, Alessandro Marcandalli, Ruslan Malinovskyi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 2-1-2

Genoa: 1-1-3

Nästa match:

Genoa: Fiorentina, hemma, 9 november