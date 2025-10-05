Äntligen kom första segern för Rio Ave

Rio Ave vann med 3–0 mot Tondela

Dario Spikic matchvinnare för Rio Ave

Första segern för Rio Ave

Rio Ave har haft det tufft i Primeira Liga herr, men hemma mot Tondela kom första segern, efter åtta spelade matcher. Rio Ave vann med 3–0 (2–0).

Estrela nästa för Rio Ave

Dario Spikic gjorde 1–0 till Rio Ave i 25:e minuten framspelad av Clayton.

Rio Ave gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Andre Luiz. I 73:e minuten gjorde Clayton också 3–0.

Rio Ave ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Tondela är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Rio Ave som så sent som den 4 oktober låg på 16:e plats.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Rio Ave är Estrela. Lagen möts lördag 25 oktober 21.30.

Rio Ave–Tondela 3–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos

Mål: 1–0 (25) Dario Spikic (Clayton), 2–0 (43) Andre Luiz, 3–0 (73) Clayton.

Varningar, Rio Ave: Francisco Petrasso, Andreas Ntoi, Clayton, Brandon Aguilera, Jonathan Panzo, Tamas Nikitscher. Tondela: Bebeto, Brayan Medina, Remy Vita.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 1-2-2

Tondela: 1-2-2

Nästa match:

Rio Ave: Estrela Amadora, borta, 25 oktober