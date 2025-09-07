Äntligen poäng för Brommapojkarna mot IFK Norrköping

3–3 mellan IFK Norrköping och Brommapojkarna

Louise Lillbäck kvitterade i 85:e minuten

IFK Norrköping nu sjätte, Brommapojkarna på tolfte plats

Det blev fem förluster i rad för Brommapojkarna i Damallsvenskan. Men borta mot IFK Norrköping kom det efterlängtade trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen på Platinumcars Arena slutade 3–3 (1–1).

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för IFK Norrköping.

IFK Norrköping–Brommapojkarna – mål för mål

IFK Norrköping tog en tidig ledning. Svea Rehnberg gjorde målet framspelad av Dana Leskinen, redan i sjätte minuten.

Brommapojkarna kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Johanna Svedberg hittade rätt. Direkt efter pausen ökade Julia Karlernäs IFK Norrköpings ledning på pass av Wilma Leidhammar.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Wilma Leidhammar träff och ökade ledningen för IFK Norrköping. Målet var Wilma Leidhammars femte i Damallsvenskan.

I 63:e minuten slog Emma Engström till, på pass av Frida Thörnqvist och reducerade åt Brommapojkarna.

Och med fem minuter kvar att spela kvitterade Brommapojkarna genom Louise Lillbäck. 3–3-målet blev matchens sista. Målet var Louise Lillbäcks femte i Damallsvenskan.

Det här var IFK Norrköpings sjunde oavgjorda match den här säsongen.

IFK Norrköpings nya tabellposition är sjätte plats, medan Brommapojkarna är på tolfte plats. Så sent som den 7 augusti låg IFK Norrköping på elfte plats i tabellen.

Måndag 15 september 19.00 spelar IFK Norrköping hemma mot Djurgården. Brommapojkarna möter Piteå borta på LF Arena söndag 14 september 15.00.

IFK Norrköping–Brommapojkarna 3–3 (1–1)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (6) Svea Rehnberg (Dana Leskinen), 1–1 (37) Johanna Svedberg, 2–1 (52) Julia Karlernäs (Wilma Leidhammar), 3–1 (61) Wilma Leidhammar, 3–2 (63) Emma Engström (Frida Thörnqvist), 3–3 (85) Louise Lillbäck.

Varningar, IFK Norrköping: Julia Karlernäs.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 4-1-0

Brommapojkarna: 0-1-4

Nästa match:

IFK Norrköping: Djurgårdens IF DFF, hemma, 15 september

Brommapojkarna: Piteå IF DFF, borta, 14 september