Äntligen seger för Bologna mot Torino

Bologna segrade – 2–1 mot Torino

Santiago Castro avgjorde för Bologna

Nikola Vlasic gjorde målet för Torino

Det blev fyra förluster i rad för Bologna i Serie A. Men borta mot Torino kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Stadio Olimpico Grande Torino slutade 1–2 (0–0).

Segermålet för Bologna stod Santiago Castro för efter 70 minuter.

Udinese nästa för Bologna

Efter 49 minuters spel gjorde Bologna 0–1. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Nikola Vlasic och kvitterade för Torino. I 70:e minuten nätade Santiago Castro och gav Bologna ledningen.

Nästa motstånd för Torino är Genoa. Lagen möts söndag 22 februari 12.30 på Stadio Luigi Ferraris. Bologna tar sig an Udinese hemma måndag 23 februari 20.45.

Torino–Bologna 1–2 (0–0)

Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino

Mål: 0–1 (49) Självmål, 1–1 (62) Nikola Vlasic, 1–2 (70) Santiago Castro.

Varningar, Torino: Nikola Vlasic, Gvidas Gineitis, Guillermo Maripan. Bologna: Simon Sohm.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 1-1-3

Bologna: 1-0-4

Nästa match:

Torino: Genoa, borta, 22 februari 12.30

Bologna: Udinese, hemma, 23 februari 20.45