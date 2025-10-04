Äntligen seger för Girona – mot Valencia

Girona vann med 2–1 mot Valencia

Martinez Arnau matchvinnare för Girona

Valencias andra raka förlust

Girona har till slut, efter åtta spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i La Liga. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Valencia, en match som Girona vann med 2–1 (1–0).

Segermålet för Girona stod Martinez Arnau för efter 63 minuter.

Girona–Valencia – mål för mål

Girona startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Vladyslav Vanat nätade redan i 18:e minuten. Diego Lopez fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Arnaut Danjuma och kvitterade för Valencia.

Förlusten var Valencias tredje uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april.

Lördag 18 oktober 16.15 spelar Girona borta mot Barcelona. Valencia möter Alaves borta måndag 20 oktober 21.00.

Girona–Valencia 2–1 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (18) Vladyslav Vanat, 1–1 (57) Diego Lopez (Arnaut Danjuma), 2–1 (63) Martinez Arnau.

Varningar, Girona: Portu, Martinez Arnau, Ivan Martin, Vitor Reis. Valencia: Luis Rioja.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 1-3-1

Valencia: 1-1-3

Nästa match:

Girona: FC Barcelona, borta, 18 oktober

Valencia: Alaves, borta, 20 oktober