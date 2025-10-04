Äntligen seger för Girona – mot Valencia
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Girona vann med 2–1 mot Valencia
- Martinez Arnau matchvinnare för Girona
- Valencias andra raka förlust
Girona har till slut, efter åtta spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i La Liga. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Valencia, en match som Girona vann med 2–1 (1–0).
Segermålet för Girona stod Martinez Arnau för efter 63 minuter.
Girona–Valencia – mål för mål
Girona startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Vladyslav Vanat nätade redan i 18:e minuten. Diego Lopez fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Arnaut Danjuma och kvitterade för Valencia.
I 63:e minuten slog Martinez Arnau till och gav Girona ledningen.
Förlusten var Valencias tredje uddamålsförlust.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april.
Lördag 18 oktober 16.15 spelar Girona borta mot Barcelona. Valencia möter Alaves borta måndag 20 oktober 21.00.
Girona–Valencia 2–1 (1–0)
La Liga
Mål: 1–0 (18) Vladyslav Vanat, 1–1 (57) Diego Lopez (Arnaut Danjuma), 2–1 (63) Martinez Arnau.
Varningar, Girona: Portu, Martinez Arnau, Ivan Martin, Vitor Reis. Valencia: Luis Rioja.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Girona: 1-3-1
Valencia: 1-1-3
Nästa match:
Girona: FC Barcelona, borta, 18 oktober
Valencia: Alaves, borta, 20 oktober
Den här artikeln handlar om: