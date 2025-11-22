Anton Kade blev matchhjälte för Augsburg hemma mot Hamburg
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Anton Kade när Augsburg vann i Bundesliga med 1–0 (0–0) mot Hamburg på hemmaplan.
Augsburg–Hamburg – mål för mål
Augsburg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hamburg har en oavgjord och fyra förluster och 3–9 i målskillnad.
För tabellens utseende betyder det här att Augsburg ligger på 13:e plats medan Hamburg är på 14:e plats.
Lagen möts på nytt på Volksparkstadion den 4 april.
Nästa motstånd för Augsburg är Hoffenheim. Lagen möts lördag 29 november 15.30 på PreZero Arena.
Augsburg–Hamburg 1–0 (0–0)
Bundesliga, WWK ARENA
Mål: 1–0 (76) Anton Kade.
Varningar, Augsburg: Keven Schlotterbeck. Hamburg: Luka Vuskovic, Nicolai Remberg, Nicolas Capaldo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Augsburg: 1-1-3
Hamburg: 0-1-4
Nästa match:
Augsburg: TSG Hoffenheim, borta, 29 november
