Anton Kade blev matchhjälte för Augsburg hemma mot Hamburg

Augsburg segrade – 1–0 mot Hamburg

Anton Kade avgjorde för Augsburg

Augsburgs tredje seger för säsongen

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Anton Kade när Augsburg vann i Bundesliga med 1–0 (0–0) mot Hamburg på hemmaplan.

Augsburg–Hamburg – mål för mål

Augsburg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hamburg har en oavgjord och fyra förluster och 3–9 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Augsburg ligger på 13:e plats medan Hamburg är på 14:e plats.

Lagen möts på nytt på Volksparkstadion den 4 april.

Nästa motstånd för Augsburg är Hoffenheim. Lagen möts lördag 29 november 15.30 på PreZero Arena.

Augsburg–Hamburg 1–0 (0–0)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 1–0 (76) Anton Kade.

Varningar, Augsburg: Keven Schlotterbeck. Hamburg: Luka Vuskovic, Nicolai Remberg, Nicolas Capaldo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 1-1-3

Hamburg: 0-1-4

Nästa match:

Augsburg: TSG Hoffenheim, borta, 29 november