Antony poängräddare för Real Betis – på övertid mot Villarreal

Oavgjort i mötet mellan Villarreal och Real Betis

Antony kvitterade på övertid

Valencia nästa motstånd för Villarreal

Real Betis gick mot förlust i lördagens match mot Villarreal i La Liga på Estadio de la Cerámica. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Antony till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Real Betis.

Villarreal–Real Betis – mål för mål

Tajon Buchanan gjorde 1–0 till Villarreal strax före paus. Alberto Moleiro slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Villarreal.

I 66:e minuten slog Antony till på pass av Pablo Fornals och reducerade åt Real Betis.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Antony på nytt slog till och gjorde mål för Real Betis. 2–2-målet blev matchens sista.

Villarreal har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har tre vinster och två oavgjorda och 11–6 i målskillnad. Det här var Villarreals andra oavgjorda match den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 januari.

Lördag 25 oktober 21.00 spelar Villarreal borta mot Valencia. Real Betis möter Atletico Madrid hemma på Benito Villamarín måndag 27 oktober 21.00.

Villarreal–Real Betis 2–2 (1–0)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 1–0 (44) Tajon Buchanan, 2–0 (64) Alberto Moleiro, 2–1 (66) Antony (Pablo Fornals), 2–2 (90) Antony.

Varningar, Villarreal: Tajon Buchanan. Real Betis: Sofyan Amrabat.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-1-1

Real Betis: 3-2-0

Nästa match:

Villarreal: Valencia, borta, 25 oktober

Real Betis: Atletico de Madrid, hemma, 27 oktober