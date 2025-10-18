Araujo och Pedri klev fram hemma mot Girona

Barcelona vann med 2–1 mot Girona

Barcelonas femte seger på de senaste sex matcherna

Ronald Araujo matchvinnare för Barcelona

Barcelona vann en målmässigt hemma mot Girona i La Liga på lördagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Ronald Araujo stod för Barcelonas avgörande mål på stopptid.

Segern var Barcelonas femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Barcelona–Girona – mål för mål

Barcelona startade matchen bäst och tog ledningen när Pedri nätade redan i 13:e minuten.

Girona kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när Axel Witsel slog till. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Ronald Araujo slog till och gjorde 2–1 för Barcelona.

Det här var Barcelonas tredje uddamålsseger den här säsongen.

Den 15 februari möts lagen återigen.

I nästa omgång har Barcelona Real Madrid borta på Santiago Bernabéu, söndag 26 oktober 16.15. Girona spelar hemma mot Real Oviedo lördag 25 oktober 14.00.

Barcelona–Girona 2–1 (1–1)

La Liga, Camp Nou

Mål: 1–0 (13) Pedri, 1–1 (20) Axel Witsel, 2–1 (90) Ronald Araujo.

Varningar, Barcelona: Ronald Araujo. Girona: Cristhian Stuani, Alex Moreno.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Girona: 1-2-2

Nästa match:

Barcelona: Real Madrid, borta, 26 oktober

Girona: Real Oviedo, hemma, 25 oktober