Araujo räddade en poäng i 88:e minuten mot Tondela

2–2 mellan Tondela och Santa Clara

Sergio Araujo kvitterade i 88:e minuten

Rio Ave nästa motståndare för Tondela

Det såg länge mörkt ut för Santa Clara i mötet med Tondela, som ledde med 2–1 i slutet av matchen i Primeira Liga herr på Estadio Joao Cardoso. Men i 88:e minuten slog Sergio Araujo till och räddade en poäng för Santa Clara. Det blev oavgjort, 2–2 (1–1), i matchen på söndagen.

Det var Santa Claras elfte match i rad utan seger.

Tondela–Santa Clara – mål för mål

Tondela tog en tidig ledning när Bebeto slog till på straff redan i tionde minuten. Gabriel Silva fann nätet och såg till att Santa Clara kvitterade till 1–1 i 15:e minuten.

Med en halvtimme kvar att spela fick Rodrigo Conceicao träff på pass av Rony Lopes och gav Tondela ledningen. Kvitteringen kom med två minuter kvar att spela när Sergio Araujo slog till och gjorde mål på straff för Santa Clara. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Tondela har en seger och fyra oavgjorda och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har två oavgjorda och tre förluster och 6–10 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tondela med 2–1.

Nästa motstånd för Santa Clara är Guimaraes. Lagen möts söndag 8 mars 21.30 på Estadio do Sao Miguel.

Tondela–Santa Clara 2–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estadio Joao Cardoso

Mål: 1–0 (10) Bebeto, 1–1 (15) Gabriel Silva, 2–1 (60) Rodrigo Conceicao (Rony Lopes), 2–2 (88) Sergio Araujo.

Varningar, Tondela: Brayan Medina, Rony Lopes, Benjamin Mbunga Kimpioka. Santa Clara: Sidney Lima, Henrique Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-4-0

Santa Clara: 0-2-3

Nästa match:

Santa Clara: Vitoria Guimaraes, hemma, 8 mars 21.30