Arouca kryssade hemma mot Famalicao

1–1 mellan Arouca och Famalicao

Justin De Haas kvitterade i 86:e minuten

Arouca nu elfte, Famalicao på sjätte plats

Lagen delade på poängen när Arouca och gästande Famalicao möttes i Primeira Liga herr, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var Famalicaos fjärde match i rad utan seger.

Arouca–Famalicao – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Alfonso Trezza gav Arouca ledningen.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Justin De Haas slog till och gjorde mål för Famalicao. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Aroucas tredje oavgjorda match den här säsongen.

Arouca ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Famalicao är på sjätte plats.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Arouca Benfica borta på lördag 25 oktober 21.30. Famalicao möter Guimaraes söndag 26 oktober 16.30 hemma.

Arouca–Famalicao 1–1 (0–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (58) Alfonso Trezza, 1–1 (86) Justin De Haas.

Varningar, Arouca: Jose Fontan, Taichi Fukui, Miguel Puche Garcia, Brian Mansilla. Famalicao: Gil Dias.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-2-2

Famalicao: 1-3-1

Nästa match:

Arouca: SL Benfica, borta, 25 oktober

Famalicao: Vitoria Guimaraes, hemma, 26 oktober