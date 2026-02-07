Arouca vände och vann mot Guimaraes – trots underläge med 0–2

Arouca-seger med 3–2 mot Guimaraes

Hyun-Ju Lee avgjorde för Arouca

Andra raka segern för Arouca

Oumar Camara gjorde 2–0 efter 30 minuters spel och då såg bortalaget Guimaraes ut att vara på god väg mot seger på Municipal de Arouca. Men Arouca vände och vann genom mål av Alfonso Trezza, Ivan Barbero och Hyun-Ju Lee. Slutresultatet blev 3–2 i matchen i Primeira Liga herr.

Hyun-Ju Lee slog till efter 74 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Casa Pia nästa för Arouca

Noah Saviolo gjorde 1–0 till Guimaraes i 26:e minuten. Laget ökade ledningen till 0–2 efter en halvtimme genom Oumar Camara. Alfonso Trezza stod för reduceringen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ivan Barbero träff och kvitterade för Arouca. I den 74:e minuten avgjorde Hyun-Ju Lee matchen. Lee fullbordade därmed Aroucas vändning.

Arouca ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Guimaraes är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Arouca som så sent som den 16 januari låg på 16:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Arouca Casa Pia på Estadio Municipal de Rio Maior 16.30. Guimaraes tar sig an Estrela hemma 19.00.

Arouca–Guimaraes 3–2 (1–2)

Primeira Liga herr, Municipal de Arouca

Mål: 0–1 (26) Noah Saviolo, 0–2 (30) Oumar Camara, 1–2 (45) Alfonso Trezza, 2–2 (56) Ivan Barbero, 3–2 (74) Hyun-Ju Lee.

Varningar, Arouca: Bas Kuipers. Guimaraes: Samu, Rodrigo Abascal, Diogo Sousa, Beni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 3-0-2

Guimaraes: 2-0-3

Nästa match:

Arouca: Casa Pia, borta, 14 februari 16.30

Guimaraes: Estrela Amadora, hemma, 14 februari 19.00