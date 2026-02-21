Aroucas starka svit mot Nacional fortsätter

Seger för Arouca med 3–0 mot Nacional

Alfonso Trezza matchvinnare för Arouca

Andra förlusten i följd för Nacional

Arouca fortsätter att vinna mot Nacional i Primeira Liga herr. På lördagen segrade Arouca på nytt – den här gången med 3–0 (0–0) hemma på Municipal de Arouca. Det var Aroucas fjärde raka seger mot Nacional.

Arouca höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Arouca–Nacional – mål för mål

Efter pausen slog Alfonso Trezza till och gav Arouca ledningen. I 67:e minuten nätade Hyun-Ju Lee och gjorde 2–0. Dylan Nandin gjorde också 3–0 i 72:a minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Arouca med 2–1.

Arouca tar sig an Porto i nästa match borta fredag 27 februari 19.45. Nacional möter Braga hemma lördag 28 februari 19.00.

Arouca–Nacional 3–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Municipal de Arouca

Mål: 1–0 (48) Alfonso Trezza, 2–0 (67) Hyun-Ju Lee, 3–0 (72) Dylan Nandin.

Varningar, Arouca: Tiago Esgaio, Hyun-Ju Lee, Ivan Barbero, Vasco Seabra. Nacional: Ze Vitor, Chiheb Labidi, Tiago Margarido.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 3-0-2

Nacional: 1-1-3

Nästa match:

Arouca: FC Porto, borta, 27 februari 19.45

Nacional: SC Braga, hemma, 28 februari 19.00