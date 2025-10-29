Arouna Sangante gjorde avgörande målet för Le Havre mot Brest
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Le Havre med 1–0 mot Brest
- Arouna Sangante matchvinnare för Le Havre
- Andra raka segern för Le Havre
Le Havre vann med 1–0 på hemmaplan mot Brest i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Arouna Sangante.
Le Havre–Brest – mål för mål
Le Havre har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brest har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad. Det här var Le Havres andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brests andra uddamålsförlust.
För tabellens utseende betyder det här att Le Havre ligger på elfte plats medan Brest är på 14:e plats. Ett fint lyft för Le Havre som låg på 16:e plats så sent som den 25 oktober.
Lagen möts igen 8 mars på Stade Francis-Le Ble.
Söndag 2 november spelar Le Havre borta mot Toulouse 17.15 och Brest mot Lyon hemma 20.45 på Stade Francis-Le Ble.
Le Havre–Brest 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Oceane
Mål: 1–0 (73) Arouna Sangante (Yanis Zouaoui).
Varningar, Le Havre: Ayumu Seko. Brest: Kenny Lala, Joris Chotard, Daouda Guindo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Le Havre: 2-2-1
Brest: 1-2-2
Nästa match:
Le Havre: Toulouse FC, borta, 2 november
Brest: Olympique Lyon, hemma, 2 november
Den här artikeln handlar om: