Arouna Sangante gjorde avgörande målet för Le Havre mot Brest

Seger för Le Havre med 1–0 mot Brest

Arouna Sangante matchvinnare för Le Havre

Andra raka segern för Le Havre

Le Havre vann med 1–0 på hemmaplan mot Brest i Ligue 1 herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Arouna Sangante.

Le Havre–Brest – mål för mål

Le Havre har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brest har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad. Det här var Le Havres andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brests andra uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Le Havre ligger på elfte plats medan Brest är på 14:e plats. Ett fint lyft för Le Havre som låg på 16:e plats så sent som den 25 oktober.

Lagen möts igen 8 mars på Stade Francis-Le Ble.

Söndag 2 november spelar Le Havre borta mot Toulouse 17.15 och Brest mot Lyon hemma 20.45 på Stade Francis-Le Ble.

Le Havre–Brest 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 1–0 (73) Arouna Sangante (Yanis Zouaoui).

Varningar, Le Havre: Ayumu Seko. Brest: Kenny Lala, Joris Chotard, Daouda Guindo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 2-2-1

Brest: 1-2-2

Nästa match:

Le Havre: Toulouse FC, borta, 2 november

Brest: Olympique Lyon, hemma, 2 november