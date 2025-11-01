Arsenal fortsätter hålla nollan – nu fyra matcher i rad

Seger för Arsenal med 2–0 mot Burnley

Arsenals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Gyökeres matchvinnare för Arsenal

Det fortsätter gå bra för Arsenal. Det blev nämligen 0–2 (0–2) när Burnley och Arsenal möttes på lördagen i Premier League. Det betyder att Arsenal har hållit nollan i fyra matcher i rad.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Arsenals målvakter höll nollan.

Därmed har Arsenal vunnit fem matcher i rad i Premier League.

Burnley–Arsenal – mål för mål

Arsenal tog en tidig ledning när Viktor Gyökeres gjorde målet på pass av Gabriel Magalhaes redan i 14:e minuten.

I 35:e minuten gjorde också laget 0–2 när Declan Rice hittade rätt framspelad av Leandro Trossard. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Arsenal med 2–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 8 november. Då möter Burnley West Ham på London Stadium 16.00. Arsenal tar sig an Sunderland borta 18.30.

Burnley–Arsenal 0–2 (0–2)

Premier League

Mål: 0–1 (14) Viktor Gyökeres (Gabriel Magalhaes), 0–2 (35) Declan Rice (Leandro Trossard).

Varningar, Burnley: Josh Cullen, Zian Flemming. Arsenal: Gabriel Magalhaes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 2-0-3

Arsenal: 5-0-0

Nästa match:

Burnley: West Ham Utd, borta, 8 november

Arsenal: Sunderland AFC, borta, 8 november