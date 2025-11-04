Arsenal fortsätter imponera i defensiven

Arsenal-seger med 3–0 mot Slavia Prag

Mikel Merino med två mål för Arsenal

Bukayo Saka matchvinnare för Arsenal

Snacka om tät defensiv. Arsenal har nu fyra segrar i rad i Champions League, efter ny nolla när matchen mellan Slavia Prag och Arsenal slutade 0–3 (0–1).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Arsenal höll nollan.

Arsenals Mikel Merino tvåmålsskytt

Bukayo Saka gjorde 1–0 till Arsenal i 32:a minuten på straff. Direkt efter pausen ökade Mikel Merino Arsenals ledning.

Till slut kom också 0–3 genom Mikel Merino i 68:e minuten.

När lagen senast möttes, 2021, blev det seger för Arsenal med 4–0.

Nästa motstånd för Arsenal är Bayern München. Lagen möts onsdag 26 november 21.00 på Emirates Stadium.

Slavia Prag–Arsenal 0–3 (0–1)

Champions League

Mål: 0–1 (32) Bukayo Saka, 0–2 (46) Mikel Merino, 0–3 (68) Mikel Merino.

Varningar, Slavia Prag: Christos Zafeiris, David Doudera, Youssoupha Mbodji. Arsenal: Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Christian Norgaard.

Nästa match:

Arsenal: Bayern München, hemma, 26 november