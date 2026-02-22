Arsenal fortsätter vinna mot favoritmotståndet

18:e segern för Arsenal

Tottenham nu 16:e, Arsenal på första plats

Randal Kolo Muani målskytt för Tottenham

Arsenal har haft det lätt mot Tottenham i Premier League. Och på söndagen vann Arsenal på nytt – den här gången med 4–1 (1–1) borta på Tottenham Hotspur Stadium. Det var Arsenals sjätte raka seger mot Tottenham.

Viktor Gyökeres bakom Arsenals avgörande

Eberechi Eze gjorde 1–0 till Arsenal i 32:a minuten. Tottenham kvitterade genom Randal Kolo Muani i 34:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Viktor Gyökeres Arsenals ledning assisterad av Jurrien Timber. Eberechi Eze slog till på nytt med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Arsenal. 1–4-målet kom på stopptid när Viktor Gyökeres återigen slog till och gjorde mål efter förarbete från Martin Ødegaard.

Tottenham har två oavgjorda och tre förluster och 6–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arsenal har tre vinster och två oavgjorda och 14–4 i målskillnad.

Det här betyder att Tottenham ligger kvar på 16:e plats i tabellen och Arsenal på första plats.

Nästa motstånd för Arsenal är Chelsea. Lagen möts söndag 1 mars 17.30 på Emirates Stadium.

Tottenham–Arsenal 1–4 (1–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (32) Eberechi Eze, 1–1 (34) Randal Kolo Muani, 1–2 (47) Viktor Gyökeres (Jurrien Timber), 1–3 (61) Eberechi Eze, 1–4 (90) Viktor Gyökeres (Martin Ødegaard).

Varningar, Tottenham: Yves Bissouma, Archie Gray. Arsenal: Jurrien Timber.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 0-2-3

Arsenal: 3-2-0

Nästa match:

Arsenal: Chelsea FC, hemma, 1 mars 17.30