Arsenal slog Sunderland efter Viktor Gyökeres dubbel

Arsenal segrade – 3–0 mot Sunderland

Viktor Gyökeres med två mål för Arsenal

Martin Zubimendi matchvinnare för Arsenal

Det blev Arsenal som gick segrande ur mötet med Sunderland i Premier League på hemmaplan, med 3–0 (1–0).

Det här var 13:e gången den här säsongen som Arsenals målvakter höll nollan.

Viktor Gyökeres tvåmålsskytt för Arsenal

Arsenal tog ledningen strax före paus genom Martin Zubimendi assisterad av Leandro Trossard.

I 66:e minuten slog Viktor Gyökeres till på pass av Kai Havertz och gjorde 2–0. I 90:e minuten gjorde Viktor Gyökeres också 3–0.

Torsdag 12 februari 21.00 spelar Arsenal borta mot Brentford. Sunderland möter Liverpool hemma onsdag 11 februari 21.15.

Arsenal–Sunderland 3–0 (1–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (42) Martin Zubimendi (Leandro Trossard), 2–0 (66) Viktor Gyökeres (Kai Havertz), 3–0 (90) Viktor Gyökeres.

Varningar, Arsenal: William Saliba. Sunderland: Habib Diarra, Brian Brobbey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 2-2-1

Sunderland: 2-0-3

Nästa match:

Arsenal: Brentford, borta, 12 februari 21.00

Sunderland: Liverpool, hemma, 11 februari 21.15