Arsenal tog kommandot från start mot Olympiacos

Arsenal vann med 2–0 mot Olympiacos

Gabriel Martinelli avgjorde för Arsenal

Andra raka segern för Arsenal

Arsenal hade greppet från start i matchen i Champions League mot Olympiacos på onsdagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) hemma på Emirates Stadium.

Arsenal tog därmed andra raka segern, efter 2–0 mot Atlethic Bilbao i första matchen.

Atletico Madrid nästa för Arsenal

Arsenal tog en tidig ledning. Gabriel Martinelli gjorde målet, redan i tolfte minuten. 2–0-målet kom på tilläggstid, när Bukayo Saka slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Arsenal är Atletico Madrid. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00 på Emirates Stadium.

Arsenal–Olympiacos 2–0 (1–0)

Champions League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (12) Gabriel Martinelli, 2–0 (90) Bukayo Saka.

Varningar, Arsenal: Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Martin Zubimendi. Olympiacos: Gabriel Strefezza.

Nästa match:

Arsenal: Atletico de Madrid, hemma, 21 oktober