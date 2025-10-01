Arsenal tog kommandot från start mot Olympiacos
- Arsenal vann med 2–0 mot Olympiacos
- Gabriel Martinelli avgjorde för Arsenal
- Andra raka segern för Arsenal
Arsenal hade greppet från start i matchen i Champions League mot Olympiacos på onsdagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) hemma på Emirates Stadium.
Arsenal tog därmed andra raka segern, efter 2–0 mot Atlethic Bilbao i första matchen.
Atletico Madrid nästa för Arsenal
Arsenal tog en tidig ledning. Gabriel Martinelli gjorde målet, redan i tolfte minuten. 2–0-målet kom på tilläggstid, när Bukayo Saka slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för Arsenal är Atletico Madrid. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00 på Emirates Stadium.
Arsenal–Olympiacos 2–0 (1–0)
Champions League, Emirates Stadium
Mål: 1–0 (12) Gabriel Martinelli, 2–0 (90) Bukayo Saka.
Varningar, Arsenal: Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Martin Zubimendi. Olympiacos: Gabriel Strefezza.
Nästa match:
Arsenal: Atletico de Madrid, hemma, 21 oktober
