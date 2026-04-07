Prenumerera

Logga in

Arsenal vann första matchen med 1–0 mot Sporting Lissabon

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Arsenal har kopplat greppet i Champions League Kvartsfinal. Laget vann första matchen på bortaplan mot Sporting Lissabon på tisdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas onsdag 15 april.

Kai Havertz blev matchhjälte på stopptid med sitt avgörande 1–0-mål.

Sporting Lissabon–Arsenal 0–1 (0–0)

Champions League Kvartsfinal, Estádio José Alvalade

Mål: 0–1 (90) Kai Havertz (Gabriel Martinelli).

Varningar, Sporting Lissabon: Hidemasa Morita.

Nästa match:

15 april, 21.00, Arsenal–Sporting Lissabon, på Emirates Stadium

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt