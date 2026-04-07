Arsenal vann första matchen med 1–0 mot Sporting Lissabon
- Seger för Arsenal med 1–0 mot Sporting Lissabon
- Kai Havertz avgjorde för Arsenal
- Arsenal höll nollan
Arsenal har kopplat greppet i Champions League Kvartsfinal. Laget vann första matchen på bortaplan mot Sporting Lissabon på tisdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas onsdag 15 april.
Kai Havertz blev matchhjälte på stopptid med sitt avgörande 1–0-mål.
Sporting Lissabon–Arsenal 0–1 (0–0)
Champions League Kvartsfinal, Estádio José Alvalade
Mål: 0–1 (90) Kai Havertz (Gabriel Martinelli).
Varningar, Sporting Lissabon: Hidemasa Morita.
Nästa match:
15 april, 21.00, Arsenal–Sporting Lissabon, på Emirates Stadium
