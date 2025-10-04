Arsenal ny serieledare efter seger mot West Ham

Arsenal vann med 2–0 mot West Ham

Declan Rice avgjorde för Arsenal

Andra raka segern för Arsenal

Arsenal slog West Ham hemma med 2–0 (1–0) och är ny serieledare i Premier League efter sju spelade matcher, en poäng före Liverpool. West Ham ligger på 19:e plats i tabellen.

Fulham nästa för Arsenal

Declan Rice gav Arsenal ledningen i 38:e minuten. I 67:e minuten slog Bukayo Saka till på straff och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Ett fint lyft för Arsenal som låg på sjunde plats så sent som den 27 september.

Nästa motstånd för Arsenal är Fulham. Lagen möts lördag 18 oktober 18.30 på Craven Cottage. West Ham tar sig an Brentford hemma måndag 20 oktober 21.00.

Arsenal–West Ham 2–0 (1–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (38) Declan Rice, 2–0 (67) Bukayo Saka.

Varningar, West Ham: Lucas Paqueta, Crysencio Summerville.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 3-1-1

West Ham: 1-1-3

Nästa match:

Arsenal: Fulham FC, borta, 18 oktober

West Ham: Brentford, hemma, 20 oktober