Arsenals fina svit håller i sig efter 3–1 mot Inter

Arsenal-seger med 3–1 mot Inter

Arsenals sjunde seger på de senaste sju matcherna

Arsenals Gabriel Jesus tvåmålsskytt

Segertåget fortsätter för Arsenal efter ny vinst. Mot Inter på bortaplan på Giuseppe Meazza på tisdagen vann med 3–1 (2–1) och har nu sju segrar i rad i Champions League.

Gabriel Jesus tvåmålsskytt för Arsenal

Gabriel Jesus slog till redan i tionde minuten och gav Arsenal ledningen. Inter kvitterade till 1–1 i 18:e minuten när Petar Sucic fick träff. Arsenal tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel återigen genom Gabriel Jesus.

Viktor Gyökeres såg med sex minuter kvar att spela till att Arsenal ökade ledningen efter pass från Bukayo Saka. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Inter ligger på nionde plats i tabellen och att Arsenal leder serien.

I nästa match möter Inter Borussia Dortmund borta och Arsenal möter Kairat hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.

Inter–Arsenal 1–3 (1–2)

Champions League, Giuseppe Meazza

Mål: 0–1 (10) Gabriel Jesus, 1–1 (18) Petar Sucic, 1–2 (31) Gabriel Jesus, 1–3 (84) Viktor Gyökeres (Bukayo Saka).

Varningar, Inter: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni. Arsenal: Declan Rice, Mikel Merino.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 2-0-3

Arsenal: 5-0-0

Nästa match:

Inter: Borussia Dortmund, borta, 28 januari 21.00

Arsenal: FK Kairat Almaty, hemma, 28 januari 21.00