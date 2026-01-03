Arsenals segerrad fortsätter efter 3–2 mot Bournemouth

Arsenal vann med 3–2 mot Bournemouth

Arsenals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Arsenal avgjorde i 76:e minuten.

Bournemouth och Arsenal möttes på lördagen på Vitality Stadium. Arsenal hade fyra vinster i rad i Premier League inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–3 (1–1).

Declan Rice blev matchvinnare

Bournemouth fick en bra start på matchen när Evanilson gjorde målet redan i tionde minuten.

1–1 kom i 16:e minuten när Gabriel slog till.

Arsenal gjorde också 1–2 i 54:e minuten när Declan Rice hittade rätt på pass av Martin Ødegaard.

I den 71:a minuten ökade Declan Rice ledningen ytterligare.

Eli Junior Kroupi reducerade för Bournemouth i 76:e minuten. Fler mål än så blev det inte för Bournemouth.

I nästa omgång har Bournemouth Tottenham hemma på Vitality Stadium, onsdag 7 januari 20.30. Arsenal spelar hemma mot Liverpool torsdag 8 januari 21.00.

Bournemouth–Arsenal 2–3 (1–1)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 1–0 (10) Evanilson, 1–1 (16) Gabriel, 1–2 (54) Declan Rice (Martin Ødegaard), 1–3 (71) Declan Rice, 2–3 (76) Eli Junior Kroupi.

Varningar, Bournemouth: Antoine Semenyo, Amine Adli, Eli Junior Kroupi. Arsenal: Martin Zubimendi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 0-3-2

Arsenal: 5-0-0

Nästa match:

Bournemouth: Tottenham Hotspur FC, hemma, 7 januari 20.30

Arsenal: Liverpool, hemma, 8 januari 21.00