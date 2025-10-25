Assyriska slog Karlberg efter Jerome Tibblings dubbel
- Assyriska-seger med 3–2 mot Karlberg
- Assyriska avgjorde i 90:e minuten.
- Jerome Tibbling tvåmålsskytt för Assyriska
Det blev Assyriska som gick segrande ur mötet med Karlberg i Ettan norra herr på bortaplan, med 3–2 (1–0).
Jerome Tibbling med två mål för Assyriska
Jerome Tibbling gav Assyriska ledningen i 26:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Christian Aphrem och ökade ledningen för Assyriska.
I 75:e minuten ökade Jerome Tibbling ledningen ytterligare.
Kamil Dudziak såg till att Karlberg reducerade med sju minuter kvar att spela.
I 90:e minuten reducerade Karlberg på nytt genom Kamil Dudziak. Det fastställde slutresultatet till 2–3.
Karlberg har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Assyriska har två vinster, en oavgjord och två förluster och 11–10 i målskillnad. Det här var Karlbergs sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Assyriskas sjätte uddamålsseger.
Med två omgångar kvar är Karlberg på åttonde plats i tabellen medan Assyriska är på sjätte plats.
När lagen senast möttes vann Karlbergs BK med 2–1.
I nästa match möter Karlberg Nordic United FC hemma på lördag 1 november 16.00. Assyriska möter Gefle söndag 2 november 16.00 hemma.
Karlberg–Assyriska 2–3 (0–1)
Ettan norra herr, Kristinebergs IP
Mål: 0–1 (26) Jerome Tibbling, 0–2 (64) Christian Aphrem, 0–3 (75) Jerome Tibbling, 1–3 (83) Kamil Dudziak, 2–3 (90) Kamil Dudziak.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Karlberg: 1-3-1
Assyriska: 2-1-2
Nästa match:
Karlberg: Nordic United FC, hemma, 1 november
Assyriska: Gefle IF FF, hemma, 2 november
