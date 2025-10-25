Assyriska slog Karlberg efter Jerome Tibblings dubbel

Assyriska-seger med 3–2 mot Karlberg

Assyriska avgjorde i 90:e minuten.

Jerome Tibbling tvåmålsskytt för Assyriska

Det blev Assyriska som gick segrande ur mötet med Karlberg i Ettan norra herr på bortaplan, med 3–2 (1–0).

Jerome Tibbling med två mål för Assyriska

Jerome Tibbling gav Assyriska ledningen i 26:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Christian Aphrem och ökade ledningen för Assyriska.

I 75:e minuten ökade Jerome Tibbling ledningen ytterligare.

Kamil Dudziak såg till att Karlberg reducerade med sju minuter kvar att spela.

I 90:e minuten reducerade Karlberg på nytt genom Kamil Dudziak. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Karlberg har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Assyriska har två vinster, en oavgjord och två förluster och 11–10 i målskillnad. Det här var Karlbergs sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Assyriskas sjätte uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Karlberg på åttonde plats i tabellen medan Assyriska är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Karlbergs BK med 2–1.

I nästa match möter Karlberg Nordic United FC hemma på lördag 1 november 16.00. Assyriska möter Gefle söndag 2 november 16.00 hemma.

Karlberg–Assyriska 2–3 (0–1)

Ettan norra herr, Kristinebergs IP

Mål: 0–1 (26) Jerome Tibbling, 0–2 (64) Christian Aphrem, 0–3 (75) Jerome Tibbling, 1–3 (83) Kamil Dudziak, 2–3 (90) Kamil Dudziak.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Karlberg: 1-3-1

Assyriska: 2-1-2

Nästa match:

Karlberg: Nordic United FC, hemma, 1 november

Assyriska: Gefle IF FF, hemma, 2 november