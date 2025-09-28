Assyriska vann mot Haninge på Södertälje Fotbollsarena efter rivstart

Assyriska-seger med 3–0 mot Haninge

Lucas Shlimon matchvinnare för Assyriska

Andra förlusten i rad för Haninge

Efter tre minuters spel gjorde Lucas Shlimon 1–0 för Assyriska som tog greppet om hemmamatchen mot Haninge på söndagen. Matchen i Ettan norra herr slutade 3–0.

Assyriska–Haninge – mål för mål

Assyriska började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Lucas Shlimon till.

Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom Felix Feider Aaltonen. Assyriska gjorde också 3–0 genom Linus Hillemar i 48:e minuten.

Assyriska har tre segrar och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Haninge har en vinst och fyra förluster och 6–13 i målskillnad.

Assyriska ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Haninge är på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Assyriska FF med 1–0.

Nästa motstånd för Assyriska är Enköping SK Herr. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 på Enavallen. Haninge tar sig an IF Karlstad borta söndag 5 oktober 16.00.

Assyriska–Haninge 3–0 (2–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (3) Lucas Shlimon, 2–0 (41) Felix Feider Aaltonen, 3–0 (48) Linus Hillemar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Assyriska: 3-0-2

Haninge: 1-0-4

Nästa match:

Assyriska: Enköpings SK FK, borta, 4 oktober

Haninge: IF Karlstad Fotboll, borta, 5 oktober