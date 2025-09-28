Assyriska vann mot Haninge på Södertälje Fotbollsarena efter rivstart
Efter tre minuters spel gjorde Lucas Shlimon 1–0 för Assyriska som tog greppet om hemmamatchen mot Haninge på söndagen. Matchen i Ettan norra herr slutade 3–0.
Assyriska–Haninge – mål för mål
Assyriska började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Lucas Shlimon till.
Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom Felix Feider Aaltonen. Assyriska gjorde också 3–0 genom Linus Hillemar i 48:e minuten.
Assyriska har tre segrar och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Haninge har en vinst och fyra förluster och 6–13 i målskillnad.
Assyriska ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Haninge är på elfte plats.
När lagen senast möttes vann Assyriska FF med 1–0.
Nästa motstånd för Assyriska är Enköping SK Herr. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 på Enavallen. Haninge tar sig an IF Karlstad borta söndag 5 oktober 16.00.
Assyriska–Haninge 3–0 (2–0)
Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena
Mål: 1–0 (3) Lucas Shlimon, 2–0 (41) Felix Feider Aaltonen, 3–0 (48) Linus Hillemar.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Assyriska: 3-0-2
Haninge: 1-0-4
Nästa match:
Assyriska: Enköpings SK FK, borta, 4 oktober
Haninge: IF Karlstad Fotboll, borta, 5 oktober
