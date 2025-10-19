Aston Villa fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Aston Villa vann med 2–1 mot Tottenham

Emiliano Buendia matchvinnare för Aston Villa

Tredje raka segern för Aston Villa

Efter en tuff period har Aston Villa nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Tottenham på Tottenham Hotspur Stadium i Premier League och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Tottenham blev 2–1 (1–1).

Emiliano Buendia slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Manchester City nästa för Aston Villa

Rodrigo Bentancur gjorde 1–0 till Tottenham efter bara fem minuter.

Aston Villa kvitterade till 1–1 i 37:e minuten när Morgan Rogers slog till. Emiliano Buendia gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Buendia fullbordade därmed Aston Villas vändning.

Det här var Aston Villas andra uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Aston Villa är på elfte plats. Aston Villa var på 19:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Aston Villa är Manchester City. Lagen möts söndag 26 oktober 15.00 på Villa Park.

Tottenham–Aston Villa 1–2 (1–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (5) Rodrigo Bentancur, 1–1 (37) Morgan Rogers, 1–2 (77) Emiliano Buendia.

Varningar, Tottenham: Micky van de Ven, Kevin Danso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 2-2-1

Aston Villa: 3-2-0

Nästa match:

Aston Villa: Manchester City, hemma, 26 oktober