Aston Villa knep segern mot Burnley

Aston Villa vann med 2–1 mot Burnley

Aston Villa avgjorde i 78:e minuten.

Donyell Malen med två mål för Aston Villa

Det blev seger för hemmalaget Aston Villa i matchen mot Burnley på Villa Park. Laget vann söndagens match i Premier League med 2–1 (1–0).

Aston Villa–Burnley – mål för mål

Donyell Malen gav Aston Villa ledningen i 25:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Donyell Malen på nytt på pass av Morgan Rogers och ökade ledningen för Aston Villa.

Lesley Ugochukwu reducerade för Burnley med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Burnley inte med.

Förlusten var Burnleys tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Aston Villa ligger på 13:e plats i tabellen och Burnley är på 18:e plats. Aston Villa var på 19:e plats i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Aston Villa är Tottenham. Lagen möts söndag 19 oktober 15.00 på Tottenham Hotspur Stadium. Burnley tar sig an Leeds hemma lördag 18 oktober 16.00.

Aston Villa–Burnley 2–1 (1–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (25) Donyell Malen, 2–0 (63) Donyell Malen (Morgan Rogers), 2–1 (78) Lesley Ugochukwu.

Varningar, Aston Villa: Emiliano Buendia, Lucas Digne, Emiliano Martinez. Burnley: Lyle Foster.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 2-2-1

Burnley: 0-1-4

Nästa match:

Aston Villa: Tottenham Hotspur FC, borta, 19 oktober

Burnley: Leeds Utd, hemma, 18 oktober