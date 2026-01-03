Aston Villa svårslaget hemma – har nu åtta raka segrar

Aston Villa vann med 3–1 mot Nottingham Forest

Aston Villas nionde seger på de senaste tio matcherna

John McGinn med två mål för Aston Villa

Hemmaplan verkar vara grejen för Aston Villa. På lördagen blev det 3–1 (1–0) mot Nottingham Forest på Villa Park – och därmed har laget åtta raka segrar hemma i Premier League.

Segern var Aston Villas nionde på de senaste tio matcherna.

I och med detta har Nottingham Forest fyra förluster i rad.

Aston Villas John McGinn tvåmålsskytt

Ollie Watkins gjorde 1–0 till Aston Villa på tilläggstid i första halvlek.

Direkt efter pausen ökade John McGinn Aston Villas ledning.

Morgan Gibbs-White slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Nottingham Forest. Mer än så blev det dock inte för Nottingham Forest.

I 73:e minuten ökade John McGinn ledningen framspelad av Youri Tielemans. 3–1-målet blev matchens sista.

I nästa match möter Aston Villa Crystal Palace borta på onsdag 7 januari 20.30. Nottingham Forest möter West Ham tisdag 6 januari 21.00 borta.

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (1–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (45) Ollie Watkins, 2–0 (49) John McGinn, 2–1 (61) Morgan Gibbs-White, 3–1 (73) John McGinn (Youri Tielemans).

Varningar, Aston Villa: Lamare Bogarde. Nottingham Forest: Dilane Bakwa, James McAtee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 4-0-1

Nottingham Forest: 1-0-4

Nästa match:

Aston Villa: Crystal Palace FC, borta, 7 januari 20.30

Nottingham Forest: West Ham Utd, borta, 6 januari 21.00