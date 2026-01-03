Aston Villa svårslaget hemma – har nu åtta raka segrar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Aston Villa vann med 3–1 mot Nottingham Forest
- Aston Villas nionde seger på de senaste tio matcherna
- John McGinn med två mål för Aston Villa
Hemmaplan verkar vara grejen för Aston Villa. På lördagen blev det 3–1 (1–0) mot Nottingham Forest på Villa Park – och därmed har laget åtta raka segrar hemma i Premier League.
Segern var Aston Villas nionde på de senaste tio matcherna.
I och med detta har Nottingham Forest fyra förluster i rad.
Aston Villas John McGinn tvåmålsskytt
Ollie Watkins gjorde 1–0 till Aston Villa på tilläggstid i första halvlek.
Direkt efter pausen ökade John McGinn Aston Villas ledning.
Morgan Gibbs-White slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Nottingham Forest. Mer än så blev det dock inte för Nottingham Forest.
I 73:e minuten ökade John McGinn ledningen framspelad av Youri Tielemans. 3–1-målet blev matchens sista.
I nästa match möter Aston Villa Crystal Palace borta på onsdag 7 januari 20.30. Nottingham Forest möter West Ham tisdag 6 januari 21.00 borta.
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (1–0)
Premier League, Villa Park
Mål: 1–0 (45) Ollie Watkins, 2–0 (49) John McGinn, 2–1 (61) Morgan Gibbs-White, 3–1 (73) John McGinn (Youri Tielemans).
Varningar, Aston Villa: Lamare Bogarde. Nottingham Forest: Dilane Bakwa, James McAtee.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Aston Villa: 4-0-1
Nottingham Forest: 1-0-4
Nästa match:
Aston Villa: Crystal Palace FC, borta, 7 januari 20.30
Nottingham Forest: West Ham Utd, borta, 6 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: