Aston Villa svårslaget hemma – har nu åtta raka segrar

  • Aston Villa vann med 3–1 mot Nottingham Forest

  • Aston Villas nionde seger på de senaste tio matcherna

  • John McGinn med två mål för Aston Villa

Hemmaplan verkar vara grejen för Aston Villa. På lördagen blev det 3–1 (1–0) mot Nottingham Forest på Villa Park – och därmed har laget åtta raka segrar hemma i Premier League.

Segern var Aston Villas nionde på de senaste tio matcherna.

I och med detta har Nottingham Forest fyra förluster i rad.

Aston Villas John McGinn tvåmålsskytt

Ollie Watkins gjorde 1–0 till Aston Villa på tilläggstid i första halvlek.

Direkt efter pausen ökade John McGinn Aston Villas ledning.

Morgan Gibbs-White slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Nottingham Forest. Mer än så blev det dock inte för Nottingham Forest.

I 73:e minuten ökade John McGinn ledningen framspelad av Youri Tielemans. 3–1-målet blev matchens sista.

I nästa match möter Aston Villa Crystal Palace borta på onsdag 7 januari 20.30. Nottingham Forest möter West Ham tisdag 6 januari 21.00 borta.

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (1–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (45) Ollie Watkins, 2–0 (49) John McGinn, 2–1 (61) Morgan Gibbs-White, 3–1 (73) John McGinn (Youri Tielemans).

Varningar, Aston Villa: Lamare Bogarde. Nottingham Forest: Dilane Bakwa, James McAtee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 4-0-1

Nottingham Forest: 1-0-4

Nästa match:

Aston Villa: Crystal Palace FC, borta, 7 januari 20.30

Nottingham Forest: West Ham Utd, borta, 6 januari 21.00

