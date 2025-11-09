Aston Villa vann hemma mot Bournemouth

Aston Villa-seger med 4–0 mot Bournemouth

Aston Villas femte seger på de senaste sex matcherna

Emiliano Buendia matchvinnare för Aston Villa

Aston Villa hade ledningen i halvtid mot Bournemouth på hemmaplan på söndagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–0 i matchen i Premier League.

Det här var Aston Villas fjärde nolla den här säsongen.

Segern var Aston Villas femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Aston Villa–Bournemouth – mål för mål

Aston Villa tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Emiliano Buendia.

Laget gjorde också 2–0 strax före paus genom Amadou Onana. Ross Barkley ökade Aston Villas ledning på pass av Lucas Digne med knappa kvarten kvar.

Donyell Malen också 4–0 i 83:e minuten.

Nästa motstånd för Aston Villa är Leeds. Lagen möts söndag 23 november 15.00 på Elland Road. Bournemouth tar sig an West Ham hemma lördag 22 november 16.00.

Aston Villa–Bournemouth 4–0 (2–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (28) Emiliano Buendia, 2–0 (40) Amadou Onana, 3–0 (77) Ross Barkley (Lucas Digne), 4–0 (83) Donyell Malen.

Varningar, Aston Villa: Boubacar Kamara, Morgan Rogers. Bournemouth: Alex Jimenez, Adrien Truffert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 4-0-1

Bournemouth: 2-1-2

Nästa match:

Aston Villa: Leeds Utd, borta, 23 november

Bournemouth: West Ham Utd, hemma, 22 november