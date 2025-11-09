Aston Villa vann hemma mot Bournemouth
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Aston Villa-seger med 4–0 mot Bournemouth
- Aston Villas femte seger på de senaste sex matcherna
- Emiliano Buendia matchvinnare för Aston Villa
Aston Villa hade ledningen i halvtid mot Bournemouth på hemmaplan på söndagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–0 i matchen i Premier League.
Det här var Aston Villas fjärde nolla den här säsongen.
Segern var Aston Villas femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Aston Villa–Bournemouth – mål för mål
Aston Villa tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Emiliano Buendia.
Laget gjorde också 2–0 strax före paus genom Amadou Onana. Ross Barkley ökade Aston Villas ledning på pass av Lucas Digne med knappa kvarten kvar.
Donyell Malen också 4–0 i 83:e minuten.
Nästa motstånd för Aston Villa är Leeds. Lagen möts söndag 23 november 15.00 på Elland Road. Bournemouth tar sig an West Ham hemma lördag 22 november 16.00.
Aston Villa–Bournemouth 4–0 (2–0)
Premier League, Villa Park
Mål: 1–0 (28) Emiliano Buendia, 2–0 (40) Amadou Onana, 3–0 (77) Ross Barkley (Lucas Digne), 4–0 (83) Donyell Malen.
Varningar, Aston Villa: Boubacar Kamara, Morgan Rogers. Bournemouth: Alex Jimenez, Adrien Truffert.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Aston Villa: 4-0-1
Bournemouth: 2-1-2
Nästa match:
Aston Villa: Leeds Utd, borta, 23 november
Bournemouth: West Ham Utd, hemma, 22 november
Den här artikeln handlar om: