Atalanta starkast till slut – vidare till åttondelsfinal
- Atalanta vann med 4–3 totalt
- Davide Zappacosta avgjorde för Atalanta
- Karim Adeyemi gjorde målet för Borussia Dortmund
Atalanta har vunnit 16-delsfinal i Champions League mot Borussia Dortmund. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 4–1 till Atalanta, vilket betyder att Atalanta står som segrare med totala resultatet 4–3.
Atalanta–Borussia Dortmund – mål för mål
Atalanta började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Gianluca Scamacca till. Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Davide Zappacosta.
Mario Pasalic slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Atalanta. I den 75:e minuten reducerade Karim Adeyemi för Borussia Dortmund. Men mer än så orkade Borussia Dortmund inte med. 4–1-målet kom på tilläggstid när Lazar Samardzic slog till och gjorde mål på straff. På stopptid fick Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck rött kort.
Atalanta–Borussia Dortmund 4–1 (2–0), 4–3 totalt
16-delsfinal i Champions League
Mål: 1–0 (5) Gianluca Scamacca, 2–0 (45) Davide Zappacosta, 3–0 (57) Mario Pasalic, 3–1 (75) Karim Adeyemi, 4–1 (90) Lazar Samardzic.
Varningar, Atalanta: Isak Hien.
