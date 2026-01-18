Augsburg och Freiburg delade på poängen

2–2 mellan Augsburg och Freiburg

Igor Matanovic kvitterade i 62:a minuten

Augsburg nu 15:e, Freiburg på åttonde plats

Augsburg och Freiburg spelade oavgjort i mötet i Bundesliga på WWK Arena på söndagen. Matchen slutade 2–2 (0–0).

Augsburg–Freiburg – mål för mål

Direkt efter pausen slog Alexis Claude till och gav Augsburg ledningen. I 49:e minuten slog Elvis Rexhbecaj till framspelad av Fabian Rieder och gjorde 2–0. Yuito Suzuki slog till med en halvtimme kvar att spela och reducerade åt Freiburg. Igor Matanovic gjorde dessutom 2–2 i 62:a minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Augsburg på 15:e plats och Freiburg på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Augsburg med 3–1.

Augsburg tar sig an Bayern München i nästa match borta lördag 24 januari 15.30. Freiburg möter Köln hemma söndag 25 januari 17.30.

Augsburg–Freiburg 2–2 (0–0)

Bundesliga, WWK Arena

Mål: 1–0 (47) Alexis Claude, 2–0 (49) Elvis Rexhbecaj (Fabian Rieder), 2–1 (60) Yuito Suzuki, 2–2 (62) Igor Matanovic.

Varningar, Augsburg: Michael Gregoritsch, Noahkai Banks, Yannik Keitel. Freiburg: Johan Manzambi, Yuito Suzuki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 0-3-2

Freiburg: 2-2-1

Nästa match:

Augsburg: Bayern München, borta, 24 januari 15.30

Freiburg: FC Köln, hemma, 25 januari 17.30