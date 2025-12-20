Augsburg och Werder Bremen kryssade i mållös match
- Kryss mellan Augsburg och Werder Bremen
- Mönchengladbach blir nästa motstånd för Augsburg
- Augsburg tog poäng efter förlusten senast
Publiken på WWK Arena fick inte se några mål när Augsburg tog emot Werder Bremen i Bundesliga. Matchen slutade mållös, 0-0.
Augsburg–Werder Bremen – mål för mål
Augsburg har två segrar, en oavgjord och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Werder Bremen har två oavgjorda och tre förluster och 3–10 i målskillnad.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Wohninvest WESERSTADION.
I nästa match möter Augsburg Mönchengladbach borta på söndag 11 januari 15.30. Werder Bremen möter Hoffenheim lördag 10 januari 15.30 hemma.
Augsburg–Werder Bremen 0–0
Bundesliga, WWK Arena
Varningar, Augsburg: Dimitrios Giannoulis, Cedric Zesiger, Noahkai Banks. Werder Bremen: Amos Pieper, Romano Schmid, Senne Lynen, Yukinari Sugawara.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Augsburg: 2-1-2
Werder Bremen: 0-2-3
Nästa match:
Augsburg: Borussia Mönchengladbach, borta, 11 januari 15.30
Werder Bremen: TSG Hoffenheim, hemma, 10 januari 15.30
