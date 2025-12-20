Augsburg och Werder Bremen kryssade i mållös match

Kryss mellan Augsburg och Werder Bremen

Mönchengladbach blir nästa motstånd för Augsburg

Augsburg tog poäng efter förlusten senast

Publiken på WWK Arena fick inte se några mål när Augsburg tog emot Werder Bremen i Bundesliga. Matchen slutade mållös, 0-0.

Augsburg–Werder Bremen – mål för mål

Augsburg har två segrar, en oavgjord och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Werder Bremen har två oavgjorda och tre förluster och 3–10 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Wohninvest WESERSTADION.

I nästa match möter Augsburg Mönchengladbach borta på söndag 11 januari 15.30. Werder Bremen möter Hoffenheim lördag 10 januari 15.30 hemma.

Augsburg–Werder Bremen 0–0

Bundesliga, WWK Arena

Varningar, Augsburg: Dimitrios Giannoulis, Cedric Zesiger, Noahkai Banks. Werder Bremen: Amos Pieper, Romano Schmid, Senne Lynen, Yukinari Sugawara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 2-1-2

Werder Bremen: 0-2-3

Nästa match:

Augsburg: Borussia Mönchengladbach, borta, 11 januari 15.30

Werder Bremen: TSG Hoffenheim, hemma, 10 januari 15.30