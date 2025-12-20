Prenumerera

Logga in

Augsburg och Werder Bremen kryssade i mållös match

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Kryss mellan Augsburg och Werder Bremen

  • Mönchengladbach blir nästa motstånd för Augsburg

  • Augsburg tog poäng efter förlusten senast

Publiken på WWK Arena fick inte se några mål när Augsburg tog emot Werder Bremen i Bundesliga. Matchen slutade mållös, 0-0.

Augsburg–Werder Bremen – mål för mål

Augsburg har två segrar, en oavgjord och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Werder Bremen har två oavgjorda och tre förluster och 3–10 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Wohninvest WESERSTADION.

I nästa match möter Augsburg Mönchengladbach borta på söndag 11 januari 15.30. Werder Bremen möter Hoffenheim lördag 10 januari 15.30 hemma.

Augsburg–Werder Bremen 0–0

Bundesliga, WWK Arena

Varningar, Augsburg: Dimitrios Giannoulis, Cedric Zesiger, Noahkai Banks. Werder Bremen: Amos Pieper, Romano Schmid, Senne Lynen, Yukinari Sugawara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 2-1-2

Werder Bremen: 0-2-3

Nästa match:

Augsburg: Borussia Mönchengladbach, borta, 11 januari 15.30

Werder Bremen: TSG Hoffenheim, hemma, 10 januari 15.30

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt