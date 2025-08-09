Augustin Muyenga målskytt – men Karlberg föll

Seger för FC Arlanda med 3–1 mot Karlberg

Saifur Rehman avgjorde för FC Arlanda

Femte segern för FC Arlanda

Karlberg blev besegrade av FC Arlanda på hemmaplan i Ettan norra herr, där matchen på lördagen slutade 1–3 (0–2).

Haninge nästa för FC Arlanda

Matchen var mållös till FC Arlanda tog ledningen i 34:e minuten, genom Erik Johansson Olsson.

FC Arlanda ökade också ledningen till 0–2 i 36:e minuten, när Saifur Rehman hittade rätt. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Augustin Muyenga träff och reducerade åt Karlberg. Fler mål än så blev det inte för Karlberg.

1–3-målet kom på stopptid, när Isac Antholm slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att FC Arlanda ligger på tolfte plats i tabellen, och Karlberg är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Karlbergs BK med 1–0.

Nästa motstånd för Karlberg är FC Stockholm Internazionale. Lagen möts lördag 16 augusti 13.00 på Hammarby IP.

Karlberg–FC Arlanda 1–3 (0–2)

Ettan norra herr, Kristinebergs IP

Mål: 0–1 (34) Erik Johansson Olsson, 0–2 (36) Saifur Rehman, 1–2 (61) Augustin Muyenga, 1–3 (90) Isac Antholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Karlberg: 1-2-2

FC Arlanda: 1-1-3

Nästa match:

Karlberg: Stockholm Internazionale, borta, 16 augusti