Augusto och Dimarco matchvinnare när Inter besegrade Sassuolo

Inter-seger med 2–1 mot Sassuolo

Carlos Augusto matchvinnare för Inter

Inter nu tionde, Sassuolo på 14:e plats

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Inter i matchen mot Sassuolo. Laget vann söndagens match i Serie A med 2–1 (1–0).

Inter–Sassuolo – mål för mål

Inter startade matchen bäst och tog ledningen. Federico Dimarco gjorde målet framspelad av Petar Sucic, redan i 14:e minuten. Först med nio minuter kvar att spela ökade Inter ledningen genom Carlos Augusto.

Med sex minuter kvar att spela reducerade Sassuolo genom Walid Cheddira på pass av Domenico Berardi. Mer än så blev det dock inte för Sassuolo.

Sassuolo har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Inter har sex poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Nästa motstånd för Inter är Cagliari. Lagen möts lördag 27 september 20.45.

Inter–Sassuolo 2–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (14) Federico Dimarco (Petar Sucic), 2–0 (81) Carlos Augusto, 2–1 (84) Walid Cheddira (Domenico Berardi).

Varningar, Inter: Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco. Sassuolo: Tarik Muharemovic.

Nästa match:

Inter: Cagliari, borta, 27 september