AVS bröt förlustsviten – poäng mot Tondela

2–2 mellan AVS och Tondela

Pedro Maranhao kvitterade i 71:a minuten

AVS nu 18:e, Tondela på 17:e plats

Efter sex förluster i rad för AVS i Primeira Liga herr kom en ljusning. Hemma mot Tondela kom det efterlängtade trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen slutade 2–2 (1–1).

AVS–Tondela – mål för mål

Rony Lopes slog till redan i 14:e minuten och gav Tondela en tidig ledning.

AVS kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Sidi Bane framspelad av Rafael Barbosa. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Oscar Perea och gav AVS ledningen.

I 71:a minuten kvitterade Pedro Maranhao för Tondela på straff. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var AVS:s andra oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att AVS är kvar på 18:e och sista plats och Tondela stannar på 17:e plats, i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars.

Nästa motstånd för AVS är Gil Vicente. Lagen möts söndag 9 november 16.30.

AVS–Tondela 2–2 (1–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (14) Rony Lopes, 1–1 (43) Sidi Bane (Rafael Barbosa), 2–1 (62) Oscar Perea, 2–2 (71) Pedro Maranhao.

Varningar, AVS: Nene, Diogo Spencer, Daniel Rivas. Tondela: Sphephelo Sithole, Helder Tavares, Brayan Medina, Pedro Maranhao.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-1-4

Tondela: 1-2-2

Nästa match:

AVS: Gil Vicente FC, hemma, 9 november