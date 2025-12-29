AVS föll med 0–2 mot Porto

Porto-seger med 2–0 mot AVS

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

Samuel Aghehowa med två mål för Porto

AVS förlorade på bortaplan i Primeira Liga herr mot Porto, med 0–2 (0–0).

Det här var tolfte gången den här säsongen som Portos målvakter höll nollan.

Santa Clara nästa för Porto

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Samuel Aghehowa till efter förarbete från Pepe och gav Porto ledningen.

I 65:e minuten slog Samuel Aghehowa till på nytt på straff och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Porto imponerar med fem segrar och 11–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AVS har en oavgjord och fyra förluster och 3–16 i målskillnad.

Resultatet innebär att Porto fortsätter toppa tabellen och AVS ligger sist, på 18:e plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på Estadio do CD Aves den 10 maj.

Nästa motstånd för AVS är Moreirense. Lagen möts lördag 3 januari 22.30 på Estadio do CD Aves.

Porto–AVS 2–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (48) Samuel Aghehowa (Pepe), 2–0 (65) Samuel Aghehowa.

Varningar, Porto: William Gomes. AVS: Jaume Grau.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 5-0-0

AVS: 0-1-4

Nästa match:

AVS: Moreirense, hemma, 3 januari 22.30