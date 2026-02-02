AVS föll med 0–4 mot Braga

Braga vann med 4–0 mot AVS

Pau Victor gjorde två mål för Braga

Ricardo Horta matchvinnare för Braga

AVS förlorade mot Braga hemma i Primeira Liga herr på Estadio do CD Aves. 0–4 (0–2) slutade matchen på måndagen.

Braga höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Pau Victor med två mål för Braga

Ricardo Horta slog till redan i sjunde minuten och gav gästerna Braga en tidig ledning. Braga ökade ledningen till 0–2 efter en halvtimmes spel genom Rodrigo Zalazar.

Pau Victor ökade Bragas ledning i 80:e minuten. I 83:e minuten gjorde Pau Victor också 0–4 på pass av Ricardo Horta.

Nästa motstånd för AVS är Famalicao. Lagen möts måndag 9 februari 19.45 på Municipal 22 de Junho.

AVS–Braga 0–4 (0–2)

Primeira Liga herr, Estadio do CD Aves

Mål: 0–1 (7) Ricardo Horta, 0–2 (30) Rodrigo Zalazar, 0–3 (80) Pau Victor, 0–4 (83) Pau Victor (Ricardo Horta).

Varningar, Braga: Bright Arrey-Mbi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-1-4

Braga: 3-2-0

Nästa match:

AVS: FC Famalicao, borta, 9 februari 19.45