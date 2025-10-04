AVS:s mörka svit: åtta i rad utan seger efter 1–3 mot Alverca

Alverca-seger med 3–1 mot AVS

Figueiredo avgjorde för Alverca

Andra raka segern för Alverca

AVS står fortfarande helt utan seger i serien. Matchen på lördagen blev den åttonde raka utan seger för AVS när laget mötte Alverca i Primeira Liga herr. Slutresultatet blev 1–3 (1–1).

AVS–Alverca – mål för mål

AVS startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Pedro Lima gjorde målet redan i nionde minuten.

Alverca kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Amorim. Direkt efter pausen ökade Figueiredo Alvercas ledning.

1–3-målet kom på tilläggstid när Goncalo Esteves slog till och gjorde mål. Esteves fullbordade därmed Alvercas vändning.

AVS har fem förluster och 2–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alverca har tre vinster och två förluster och 8–5 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars.

Nästa motstånd för AVS är Santa Clara. Lagen möts lördag 25 oktober 19.00.

AVS–Alverca 1–3 (1–1)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (9) Pedro Lima, 1–1 (45) Amorim, 1–2 (51) Figueiredo, 1–3 (90) Goncalo Esteves.

Varningar, AVS: Tunde Akinsola, Pedro Lima, Sidi Bane. Alverca: Bastien Meupiyou, Goncalo Esteves.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-0-5

Alverca: 3-0-2

Nästa match:

AVS: Santa Clara, borta, 25 oktober