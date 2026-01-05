Ayew och Fatawu avgjorde när Leicester slog WBA

Leicester vann med 2–1 mot WBA

Abdul Fatawu matchvinnare för Leicester

Andra raka nederlaget för WBA

Leicester tog till slut hem segern mot WBA i matchen på King Power Stadium på måndagen. Matchen i Championship slutade 2–1 (1–1). Abdul Fatawu slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Coventry nästa för Leicester

Jordan Ayew slog till på passning från Jordan James redan i 18:e minuten och gav Leicester ledningen.

WBA kvitterade när Karlan Grant hittade rätt assisterad av Alex Mowatt i 34:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Abdul Fatawu slog till och gjorde 2–1 för Leicester efter pass från Stephy Mavididi.

Leicester ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan WBA är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Leicester är Coventry. Lagen möts lördag 17 januari 13.30 på Coventry Building Society Arena. WBA tar sig an Middlesbrough hemma fredag 16 januari 21.00.

Leicester–WBA 2–1 (1–1)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (18) Jordan Ayew (Jordan James), 1–1 (34) Karlan Grant (Alex Mowatt), 2–1 (90) Abdul Fatawu (Stephy Mavididi).

Varningar, Leicester: Hamza Choudhury.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 2-0-3

WBA: 1-0-4

Nästa match:

Leicester: Coventry City FC, borta, 17 januari 13.30

WBA: Middlesbrough FC, hemma, 16 januari 21.00